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الذهب يهبط وسط ترقب المستثمرين لخطاب بايدن

الذهب مناسبة
تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8%
سعر الذهب

الذهب يهبط وسط ترقب المستثمرين لخطاب بايدن

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1%

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دبي - العربية.نت

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ انتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأميركي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.51 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولار، نقلاً عن رويترز.

ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، تتكلف نحو تريليوني دولار، عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.

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وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس مارجريت يانغ: "التحفيز المالي سيعزز التعافي الاقتصادي، مما يقود إلى صعود أسعار الفائدة الحقيقية وكذلك يثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، على الجانب الآخر، سيزيد توقعات التضخم".

وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا.

وسيركز المستثمرون على استقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة حين يشارك جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي في مناسبة افتراضية بحلول الساعة 1730 بتوقيت غرينتش.

وقال مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة متواضعة، بيد أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.24 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6% إلى 1100.93 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2382.33 دولار.

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