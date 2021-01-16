أظهر إشعار لسوق الأسهم أن بلاك روك باعت تقريبا كامل حصتها في شركة تشاينا تليكوم الخاضعة لحظر جديد على الاستثمار الأميركي.

يأتي التحرك في الوقت الذي يسارع فيه مستثمرون أميركيون للتخارج من الأسهم الخاضعة للعقوبات، التي تحظر على الأميركيين تملك شركات تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني.

وأظهر إشعار لبورصة هونغ كونغ أن أكبر مدير للأصول في العالم باع 818 مليون سهم في تشاينا تليكوم، واحدة من بين 44 شركة تخضع للعقوبات، بسعر 1.92 دولار هونغ كونغ في المتوسط يوم الثلاثاء، بانخفاض 12% عن سعر إغلاق اليوم ذاته.

ولم يذكر الإشعار سبب عملية البيع البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار هونغ كونغ (206 ملايين دولار)، والتي قلصت حصة بلاك روك في تشاينا تليكوم من 6.1% إلى 0.2%. ولم يصدر تعليق فوري عن بلاك روك.

وقالت بلاك روك الاثنين إن مؤشرها للصناديق عدل حيازاته ليتماشى مع قرارات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات بحذف تشاينا تليكوم وغيرها من الشركات الخاضعة للعقوبات من مؤشراتها القياسية.

ووسعت إدارة ترمب الحظر التنفيذي ليشمل تسع شركات إضافية الأربعاء، ويتوقع المستثمرون أن تنفذ الصناديق الأميركية الكبيرة عمليات تسييل أخرى قبل أن تسري القواعد في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وارتفعت أسهم تشاينا تليكوم 1.4% لتغلق عند 2.34 دولار الجمعة إذ سعى بعض المستثمرين غير الأميركيين لشراء السهم منخفض السعر.