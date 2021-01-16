  • مباشر
اللغة

بلاك روك يبيع حصة بـ 200 مليون دولار من شركة صينية

A sign hangs on the BlackRock offices in NY. (AFP)
بلاك روك
أميركا و الصين

بلاك روك يبيع حصة بـ 200 مليون دولار من شركة صينية

الشركة الصينية تخضع للحظر الأميركي وبيعت أسهمها بخصم 12% عن سعر السوق

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهر إشعار لسوق الأسهم أن بلاك روك باعت تقريبا كامل حصتها في شركة تشاينا تليكوم الخاضعة لحظر جديد على الاستثمار الأميركي.

يأتي التحرك في الوقت الذي يسارع فيه مستثمرون أميركيون للتخارج من الأسهم الخاضعة للعقوبات، التي تحظر على الأميركيين تملك شركات تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني.

وأظهر إشعار لبورصة هونغ كونغ أن أكبر مدير للأصول في العالم باع 818 مليون سهم في تشاينا تليكوم، واحدة من بين 44 شركة تخضع للعقوبات، بسعر 1.92 دولار هونغ كونغ في المتوسط يوم الثلاثاء، بانخفاض 12% عن سعر إغلاق اليوم ذاته.

ولم يذكر الإشعار سبب عملية البيع البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار هونغ كونغ (206 ملايين دولار)، والتي قلصت حصة بلاك روك في تشاينا تليكوم من 6.1% إلى 0.2%. ولم يصدر تعليق فوري عن بلاك روك.

هواتف آيفون قابلة للطي.. هل تفعلها آبل؟ شركات آيفون هواتف آيفون قابلة للطي.. هل تفعلها آبل؟

وقالت بلاك روك الاثنين إن مؤشرها للصناديق عدل حيازاته ليتماشى مع قرارات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات بحذف تشاينا تليكوم وغيرها من الشركات الخاضعة للعقوبات من مؤشراتها القياسية.

ووسعت إدارة ترمب الحظر التنفيذي ليشمل تسع شركات إضافية الأربعاء، ويتوقع المستثمرون أن تنفذ الصناديق الأميركية الكبيرة عمليات تسييل أخرى قبل أن تسري القواعد في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وارتفعت أسهم تشاينا تليكوم 1.4% لتغلق عند 2.34 دولار الجمعة إذ سعى بعض المستثمرين غير الأميركيين لشراء السهم منخفض السعر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جرت مراسم تنصيب أول رئيس للولايات المتحدة هكذا جرت مراسم تنصيب أول رئيس للولايات المتحدة
لأول مرة منذ ريغان.. رئيس أميركا يغادر بدون وداع عسكري لأول مرة منذ ريغان.. رئيس أميركا يغادر بدون وداع عسكري

الأكثر قراءة

واتساب يتراجع ويعلق تحديثه الجديد المهدد للخصوصية واتساب يتراجع ويعلق تحديثه الجديد المهدد للخصوصية
أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا
ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف  ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف 
الحوثيون ينفذون إعدامات ميدانية في منطقة الحيمة بتعز الحوثيون ينفذون إعدامات ميدانية في منطقة الحيمة بتعز
ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط
بعد الإقبال المتزايد عليه.. إيران تحظر تطبيق بعد الإقبال المتزايد عليه.. إيران تحظر تطبيق "سيغنال"

قبل أن تذهب

فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا
فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا

اكتشف المزيد