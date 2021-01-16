أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على تراجع الجمعة، متأثرة بأسهم بنوك أميركية كبرى بعد إعلان نتائج أعمالها، في حين هبطت أسهم الطاقة بشكل حاد بسبب تحقيق تنظيمي بشأن إكسون موبيل.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 177.26 نقطة، بما يعادل 0.57% إلى 30814.26 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 27.29 نقطة، أو 0.72% إلى 3768.25 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 114.14 نقطة، أو 0.87% إلى 12998.50 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، فقد ستاندرد آند بورز 500 وناسداك حوالي 1.5% في حين خسر داو 0.91.

قال رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إنه يتوقع وصول عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى نصف مليون فرد الشهر المقبل.

وأدلى كلين بالتصريح في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست". وأضاف كلين أنه واثق في قدرة هيئات إنفاذ القانون على ضمان مراسم تنصيب آمنة لبايدن يوم الأربعاء.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة الأميركي أليكس آزار، والذي قدم استقالته بسبب أحداث الكونغرس، أن بلاده لا تمتلك مخزونا كافيا من لقاحات فيروس كورونا، لكنه أعرب في الوقت ذاته، عن أمله في أن تلبي عمليات الإنتاج الجارية، حاجة الولايات المتحدة للجرعة الثانية من اللقاح.