تقدم منصة تداول التجزئة العالمية eToro للمستثمرين الأميركيين مكافأة قدرها 500 دولار عندما يفتحون حسابات تداول مشفرة بقيمة 5000 دولار على الأقل.

بدأت EToro تسويق المكافأة، والتي تستمر حتى نهاية يناير، في أواخر العام الماضي.

في الأيام الـ 11 الماضية فقط، فتحت المنصة 380 ألف حساب جديد، كما ارتفع حجم تداول العملات الرقمية لديها 25 مرة عن نفس الفترة من عام 2020. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الأسبوع الماضي، مع ارتفاع بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وزيادة خطر التعرض لخسائر فادحة في حالة عكس مسارها فجأة، أوقفت eToro فجأة قدرة المستخدمين على فتح حسابات تشفير جديدة ذات رافعة مالية.

سمحت الشركة منذ فترة طويلة للعملاء برفع رهاناتهم على العملات المشفرة بما يصل إلى ضعف مبالغهم الأساسية المودعة في الحسابات.

يوم الأربعاء أصدرت الشركة بياناً جديداً، حيث حذرت عملاءها من عدم قدرتها على تلبية طلبات الشراء خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب ارتفاع الطلب الضخم وعدم كفاية مواردها من السيولة لتلبية الطلب الكبير المحتمل.

تكمن المشكلة في أن "بيتكوين" يتم تداولها يومياً بلا انقطاع، وتزداد عمليات الشراء خلال فترة العطلات حيث يصبح لدى المتداولين الوقت الكافي للتداول في السوق.

ارتفعت العملة المشفرة يوم الخميس بأكثر من 11% إلى مستوى 38300 دولار.