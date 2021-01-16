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الذهب يهبط مع تصاعد مكاسب الدولار الأميركي

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الذهب يهبط مع تصاعد مكاسب الدولار الأميركي

عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تتماسك قرب أعلى مستوياتها في 10 أشهر

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رويترز

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انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% الجمعة، ويتجه المعدن لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، إذ واصل الدولار الصعود، ملقيا بظلاله على الإقبال على الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1849 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1% إلى 1827.9 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن كان قد انخفض في وقت سابق من اليوم بما يصل إلى 1.3%، في حين جرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب على انخفاض 1.2% عند 1829.9 دولار.

مؤشر الدولار يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول 2020، مما يجعل المعدن النفيس أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها في 10 أشهر التي لامستها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب عن حزمة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار الخميس. ويتولى بايدن الحكم الأربعاء المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 3.1% إلى 24.74 دولار للأوقية، وذلك بعد أن نزلت في وقت سابق من الجلسة بما يصل إلى 3.8%.

وتراجع البلاتين 3.6% إلى 1078.21 دولار بعد أن هبط في وقت سابق 4.4%، في حين انخفض البلاديوم 0.7% إلى 2391.77 دولار.

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