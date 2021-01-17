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بعد ارتفاعات متتالية لـ5 جلسات.. الأسواق الإماراتية تتراجع

سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
أسواق الخليج

بعد ارتفاعات متتالية لـ5 جلسات.. الأسواق الإماراتية تتراجع

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العربية.نت

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تراجعت أسواق المال الإماراتية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط عمليات جني أرباح على الأسهم بعد ارتفاعات دامت نحو 5 جلسات متتالية.

وبحلول الساعة الـ10:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع سوق دبي المالي بنسبة 1.34% إلى مستوى 2665.90 نقطة، بخسارة 36.44 نقطة.

وجرت تعاملات في هذا التوقيت بنحو 29.33 مليون سهم، بقيمة 29.54 مليون درهم.

وجاءت التراجعات بضغط من سهم سوق دبي المالي المنخفض 3.47%، ودبي الإسلامي 0.4%، وإعمار العقارية بنحو 1.49%.

وهبط سهم الإمارات دبي الوطني بنحو 2.62%، وإعمار مولز 2.59%، وإعمار للتطوير 3.59%، إضافة إلى سهم ديار للتطوير 4.02%.

وكذلك تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.34% بالغاً مستوى 5248.86 نقطة من خلال تداول 14.72 مليون سهم، وقيمة 79.77 مليون درهم.

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