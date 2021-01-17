قالت رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب، إنه من الصعب أن تدخل سيولة بالسوق المصرية للاستثمار على المدى الطويل في ظل تطورات أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأضافت في تصريحات للعربية أن السوق المصري أصبح به فرص جيدة للاستثمار، متوقعة إقبالا أكبر من الأفراد على السوق في ظل بحثهم عن عوائد أعلى من المتوافرة حاليا بالسوق.

وأشارت إلى أنه منذ بداية العام، كان هناك نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية، إذ اتجهت السيولة إلى تلك الأسهم خاصة البنك التجاري الدولي، ما ساهم في اختراق المؤشر الرئيسي أي جي أكس 30 مستوى 11400 نقطة الأسبوع الماضي.

وسجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية قوية خلال الأسبوع الثاني من عام 2021، وذلك بدعم مشتريات قوية دعمت استقرار المؤشرات في المنطقة الخضراء.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.68% رابحة نحو 17.7 مليار جنيه وذلك بعدما ارتفع من مستوى 660.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الأول في عام 2021 إلى مستوى 677.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الثاني من عام 2021.

وعلى صعيد المؤشرات وللجلسة السابعة على التوالي، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.39% رابحاً نحو 591 نقطة مرتفعاً من مستوى 10952 نقطة إلى نحو 11543 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.24% مضيفاً نحو 51 نقطة وذلك بعدما صعد من مستوى 2272 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 2323 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.