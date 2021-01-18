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جي بي مورغان: تراجع بيتكوين دون 40 ألف دولار ينذر بمزيد من الخسائر

بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

جي بي مورغان: تراجع بيتكوين دون 40 ألف دولار ينذر بمزيد من الخسائر

تراجعت إلى 35 ألف دولار اليوم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجعت العملة المشفرة بيتكوين إلى مستوى 35 ألف دولار في تداولات اليوم، وهو ما ينذر بمزيد من الخسائر للعملة الرقمية بحسب محللي بنك الاستثمار جي بي مورغان.

ورأى المحللون أن مستوى 40 ألف دولار يمثل نقطة سعرية هامة للبيتكوين، لتحافظ العملة الرقمية على زخم الارتفاعات التي دعمها إقبال المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، وهو مماثل لموجة الارتفاعات التي سجلتها في نوفمبر الماضي، عندما كسرت حاجز الـ 20 ألف دولار للمرة الأولى.

وأشار المحللون إلى أن صندوق Grayscale Bitcoin Trust وهو أكبر صندوق متداول للعملات الرقمية عالميا، يحتاج للبقاء عند مستوى تداولات عند مئة مليون دولار يوميا للاحتفاظ بإقبال المستثمرين.

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تُظهر بيانات سوق الخيارات أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع مستمر ويحددون احتمالية بنسبة 20% لارتفاع العملة المشفرة فوق 50،000 دولار بحلول 29 يناير، وهو تاريخ إغلاق المراكز المفتوحة، وفقاً للبيانات المقدمة من شركة أبحاث المشتقات الرقمية Skew.

يتم حساب احتمالات الخيار باستخدام معادلة Black-Scholes استناداً إلى المقاييس الهامة مثل أسعار خيارات الاتصال وأسعار الإضراب وسعر الأصل الأساسي وسعر الفائدة "الخالي من المخاطر" على الاستثمارات مثل أذون الخزانة الأميركية ووقت الاستحقاق.

الخيارات هي عقود مشتقة تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء الأصل الأساسي بسعر محدد مسبقاً في أو قبل تاريخ محدد. يمثل خيار الشراء حق الشراء، ويعطي خيار البيع الحق في البيع.

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