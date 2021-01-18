  • مباشر
اللغة

"سابك" تعين الأهلي كابيتال مستشاراً لطرح وحدة الكيماويات المتخصصة

سابك مناسبة جديدة
سابك
سابك

"سابك" تعين الأهلي كابيتال مستشاراً لطرح وحدة الكيماويات المتخصصة

رويترز: الصفقة قد يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت ثلاثة مصادر إن شركة الصناعات الأساسية "سابك" عينت الأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن إدراج محتمل لأعمالها في مجال الكيماويات المتخصصة، وهو عرض يمكن أن يجمع مئات الملايين من الدولارات.

وقال مصدران إن الشركة تبحث أيضًا عن بنوك أجنبية لتولي أدوار استشارية، وإن HSBC وJPMorgan من بين أولئك الذين هم في المرحلة النهائية للترويج للصفقة، والتي يمكن إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022.

وأصبحت المملكة العربية السعودية، التي أطلقت الاكتتاب العام لشركة أرامكو بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019 ، واحدة من أكبر أسواق الشرق الأوسط للصفقات.

بفضل قصص خاصة واتساب بفضل "واتساب".. مستخدمو هذا التطبيق يقفزون لـ500 مليون شخص!

وتشجع المملكة المزيد من الإدراج وتسعى لتعميق أسواق رأس المال بموجب إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط.

ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد.

ولم ترد الأهلي كابيتال على طلب رويترز للتعليق ، في حين امتنع جي بي مورغان وإتش إس بي سي عن التعليق.

سابك مملوكة لشركة أرامكو بنسبة 70%، وتقدر قيمتها بنحو 83.5 مليار دولار، لا تفصل أرباح أعمالها المتخصصة التي تنتج راتنجات ومركبات لدائن حرارية ومركبات حرارية ومواد مضافة. و تمتلك سابك 31.5% من شركة كلاريانت السويسرية للمواد الكيميائية المتخصصة.

وقد تسببت جائحة كوفيد -19 في تراجع الطلب العالمي على صناعة البتروكيماويات وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تتوقع انتعاشًا جزئيًا فقط في عام 2021.

وقال محللون إن إدراج الأعمال المتخصصة سيكون متماشيا مع خطة الشركة لإعادة هيكلة أعمالها إلى وحدات أعمال استراتيجية.

قال يوسف الحسيني ، محلل الأسهم في المجموعة المالية هيرميس، "من المنطقي التركيز على كل عمل على حدة ، وخاصة التخصصات التي تختلف تمامًا عن المواد الكيميائية السلعية"

"تختلف ملامح نمو هذه الشركات، مع إمكانات نمو التخصصات أفضل بكثير من المواد الكيميائية السلعية، لذلك تحتاج كل شركة إلى هيكلة رأس المال/خطط التمويل الخاصة بها، والاستراتيجية وإدارة التدفق النقدي."

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"لا تلتصقوا بولي الفقيه".. أنصار حزب الله ينقضون على محلل
بعد زوبعة واتساب.. أتعلم أن فيسبوك أخطر بأشواط؟! بعد زوبعة واتساب.. أتعلم أن فيسبوك أخطر بأشواط؟!

الأكثر قراءة

علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش
فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل
بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل
رسالة ردع جديدة لإيران.. قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط رسالة ردع جديدة لإيران.. قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط
لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب! لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!
 بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان  بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان

قبل أن تذهب

هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟
هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟

اكتشف المزيد