صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت الأسواق الآسيوية بفضل تفاؤل حيال الاقتصاد الصيني، بينما تلقت المعنويات الدعم من تقارير إيجابية للأرباح من شركة التعدين ريو تينتو ولوجيتك لصناعة ملحقات الكمبيوتر.

وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.4% وزاد مؤشر الأسهم القيادية في لندن 0.7%، بحسب ما ورد في "رويترز".

وارتفعت أسهم ريو نيتنو المدرجة في المملكة المتحدة 1.4%، بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 2.4% في شحنات خام الحديد في الربع الرابع، بدعم من الأنشطة الصناعية في أكبر مستهلك للخام في العالم وهي الصين.

وقفز سهم لوجيتك 6.9%، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات والأرباح لعام 2021 للمرة الثالثة، مستفيدة من تعزز الطلب مدفوعا بالجائحة على منتجات العمل من المنزل وملحقات الألعاب.