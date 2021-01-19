قال رئيس هيئة الرقابة المالية دكتور محمد عمران إن العام الحالي 2021 يعد فترة مناسبة للقطاعين العام والخاص للطرح في البورصة المصرية، بدعم الأداء الإيجابي للعام الماضي، والمتوقع أن يستمر السنة الجارية.

وأضاف عمران أنه على الرغم من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة إصدارات سندات التوريق لتبلغ 24.1 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه في عام 2019.

وأوضح خلال مؤتمر حول حصاد الأنشطة المالية غير المصرفية في 2020، أن معدل الارتفاع بلغ نحو 9%، وهو مؤشر هام يعزز دور الهيئة في تنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً جاذباً يهدف إلى إتاحة بدائل عدة من التمويل المباشر وإعادة التمويل للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وعلى مستوى إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عام 2020، أشار إلى الإصدار الأول والثالث الذي يمثل صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.6 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الإصدار الثاني يمثل صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وقد بلغ إجمالي قيمة التداول 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل ارتفاع 68%. و حققت قيمة تداول الأسهم 311.6 مليار جنيه خلال العام مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ 37%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 378 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 182.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 107%.

وأشار "عمران"، إلى أن قيمة إصدارات الأوراق المالية بلغت نحو 187.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو 219.1 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل انخفاض قدره 14.5%.

وسجلت مؤشرات البورصة أداءً متبايناً خلال العام 2020، حيث بلغ المؤشر الرئيسي 10.854.3 نقطة، بمعدل انخفاض بلغ 22% عن العام الماضي، بينما قادت الأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاعات مما تسبب في ارتفاع مؤشري EGX70 وEGX100 بنحو 69% و 42% على التوالي.

لكن على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهده مؤشر السوق الرئيسي، إلا أن رأس المال السوقي قد انخفض بنسبة 8.2% فقط خلال العام محققاً 649.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه في نهاية عام 2019.

وأشار إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بلغت خلال 2020 نحو 738 مليار جنيه. حيث بلغ عدد الاشهارات حوالي 70 ألف، وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات نحو 16.1% في نهاية عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019.

وقال إن قيمة عقود التأجير التمويلي حققت ارتفاعاً بلغ 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بينما بلغت قيمة العقود 58.6 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 4.8%.

وأشار عمران إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 بلغ نحو 0.7 مليار جنيه، مقارنة بـ0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققاً معدل زيادة قدره 75%. مشيراً إلى أن شركات التمويل العقاري قامت بمنح 3.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2020، مقارنة بـ2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 31%.

فيما سجلت قيمة الأوراق المخصصة ارتفاعاً بلغ 4.2% خلال الربع الأول من عام 2020، كما حقق نشاط التخصيم نمواً سنوياً بنسبة 6.6%، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ10.6 مليار جنيه خلال العام السابق.

ولفت إلى أن أرصدة التمويل متناهي الصغر، ارتفعت بنسبة 40% خلال الربع الأول من 2020، على أساس سنوي. وقال إن قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر بلغت 17.8 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ12.7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام السابق.

وأوضح عمران أن ذلك جاء نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة كورونا، فقد تراجع معدل النمو السنوي إلى 13.3% لتسجل قيمة الأرصدة نحو 18.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق.