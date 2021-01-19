ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتصعد من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأميركي فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.79 دولار للأونصة في التعاملات الصباحية، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول عند 1809.90 دولار الذي بلغه أمس الاثنين. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1839.40 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأميركية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.

ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمام مجلس الشيوخ.

وبدأت العملة الأميركية العام بارتفاع بنحو 2% مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية في استجابة لخطة للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.

وجرى تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات في نطاق ضيق، لكنها تماسكت فوق 1%.

ويتطلع المستثمرون الآن للجولة القادمة من التحفيز المالي في الولايات المتحدة بموجب مقترح الرئيس الأميركي المنتخب. ومن المقرر تنصيب بايدن غدا الأربعاء.

كما تعهد وزراء مالية منطقة اليورو باستمرار الدعم المالي لاقتصاداتهم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25.11 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1093.93 دولار بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 2379.57 دولار.