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الذهب يربح في ظل ضعف الدولار.. والأونصة عند 1851 دولارا

بيتكوين - الذهب
عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط
سعر الذهب

الذهب يربح في ظل ضعف الدولار.. والأونصة عند 1851 دولارا

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العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1850.66 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش. وأضافت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1850 دولارا.

وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها، أمس الثلاثاء، صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في 4 أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.

ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وستكون خطة حزمة تحفيز الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار محل التركيز بعد أن يؤدي اليمين لتولي منصبه اليوم الأربعاء، فيما سينصب الاهتمام أيضا على وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 400 ألف في البلاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.40 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 1.1% إلى 1095.13 دولار وربح البلاديوم 0.6% إلى 2367.29 دولار.

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