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بيتكوين تهبط 10% مسجلة أدنى مستوى في 10 أيام

بتكوين مناسبة
تراجعت بيتكوين 10% اليوم الخميس
عملات مشفرة

بيتكوين تهبط 10% مسجلة أدنى مستوى في 10 أيام

تواصل أكثر العملات الرقمية رواجاً في العالم الانخفاض من ذروة ارتفاعها

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لندن - رويترز

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تراجعت بيتكوين 10%، اليوم الخميس، إلى قاع عشرة أيام عند 31 ألفا و977 دولارا، إذ واصلت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم الانخفاض من ذروة عند 42 ألف دولار التي بلغتها في 8 يناير/كانون الثاني.

جاء النزول وسط تنامي المخاوف من كون بيتكوين واحدة من مجموعة فقاعات مالية تهدد استقرار الأسواق المالية بشكل عام.

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وقال متعاملون إن المخاوف من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحاول تنظيم العملات المشفرة تسببت أيضا في ضغط.

وعلى مستوى العملات التقليدية، تراجع الدولار مقابل العملات المناظرة الرئيسية، اليوم الخميس، إذ تقوض الطلب على عملات الملاذ الآمن بفعل تفاؤل بأن حزمة تحفيز كبيرة تضخها الإدارة الأميركية الجديدة ستعزز النمو.

وتلقت العملات التقليدية المرتبطة بالسلع الأولية الأعلى مخاطرة الدعم، إذ اقتفت الأسهم الآسيوية أثر نظيرتها الأميركية في الارتفاع إلى مستويات قياسية بعد أن أدى جو بايدن اليمين رئيسا.

وأعلن بايدن عن حزمة مساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وانخفض الدولار الأميركي 0.2% إلى 1.2611 دولار كندي في آسيا، ليتراجع لليوم الثالث، فيما لامس أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.2607 دولار كندي أثناء الليل بعد أن اختار بنك كندا المركزي عدم خفض أسعار الفائدة.

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