سجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية قوية خلال الأسبوع الثالث من عام 2021، وذلك بدعم مشتريات قوية ساندت استقرار المؤشرات في المنطقة الخضراء.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.27% رابحة نحو 15.4 مليار جنيه وذلك بعدما ارتفع من مستوى 677.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الثاني في عام 2021 إلى مستوى 693.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الثالث من عام 2021.

على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب أسبوعية جيدة بعدما ارتفع بنسبة 0.96% رابحاً نحو 111 نقطة مرتفعاً من مستوى 11543 نقطة إلى نحو 11654 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بنسبة 1.1% مضيفاً نحو 26 نقطة وذلك بعدما صعد من مستوى 2323 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 2349 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% مضيفاً نحو 281 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 13886 نقطة إلى مستوى 14167 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.7% مضيفاً نحو 75 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 4424 نقطة إلى نحو 4499 نقطة.

وأيضاً ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.5% مضيفاً نحو 57 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2254 نقطة إلى نحو 2311 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 2.3% مضيفاً نحو 76 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 3252 نقطة إلى نحو 3328 نقطة.

وأمس، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.47%، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.39%، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.41%. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.39%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.45%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.4 ألف عملية لعدد 187 شركة. وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة، وانخفضت أسهم 80 شركة، بينما لم تتغير مستويات أسعار 38 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 82.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 11.13%، والعرب على 6.07%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على نحو 24.45% من إجمالي التعاملات، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 75.54%.