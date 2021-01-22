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بتكوين تفقد 5% وتتجه لأسوأ خسارة في شهر

بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بتكوين تفقد 5% وتتجه لأسوأ خسارة في شهر

بلغت 28800 دولار

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

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تذبذبت بتكوين اليوم الجمعة وتتجه صوب أسوأ انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر أيلول، إذ أدت المخاوف بشأن التنظيم وارتفاعها الزائد إلى تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.

وانخفضت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم ما يزيد عن 5% إلى أدنى مستوى تقريبا في ثلاثة أسابيع عند 28 ألفا و800 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن تستقر قرب 32 ألفا.

وخسرت العملة 11% منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ تراجعت 12% في سبتمبر أيلول.

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ويقول متعاملون إن تقريرا نشرته بت ميكس للأبحاث على تويتر، يشير إلى أن جزءا من بتكوين ربما يكون جرى إنفاقه مرتين كان كافيا لإطلاق عمليات بيع، حتى إذا جرت تهدئة هذه المخاوف لاحقا.

وتُتداول بتكوين منخفضة ما يزيد عن 20% عن مستواها القياسي المرتفع البالغ 42 ألف دولار الذي بلغته قبل أسبوعين، لتتكبد خسائر في ظل تنامي المخاوف من أنها واحدة من بين عدد من فقاعات الأسعار وفي الوقت الذي تسترعي فيه العملات المشفرة انتباه الجهات التنظيمية.

وانخفضت ثاني أكبر العملات المشفرة الإيثريوم في البداية لأدنى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة قبل أن ترتفع 6% في أواخر الجلسة الآسيوية إلى 1177 دولارا.

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