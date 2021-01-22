هبط الذهب اليوم الجمعة إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.10 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا والتي بلغها أمس الخميس. وفي الأسبوع، ارتفع 1.8% وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1860.90 دولار. وقال كايل رودا "الذهب يعاني بسبب ارتفاع العوائد الاسمية، والذي جاء على خلفية أرقام قوية لإعانات البطالة الأميركية، أيضا تبنى البنك المركزي الأوروبي اتجاها أقل ميلا للتيسير مقارنة مع ما كانت ترغب به السوق".

وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات متماسكة فوق 1% مما يساعد الدولار على الارتفاع. وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية على نحو متواضع الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن تأثيرات كوفيد-19 مستمرة.

وألمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إلى أن البنك ربما لا يستخدم برنامجه الطارئ للمشتريات المتعلقة بالجائحة بالكامل إذا ظلت الأوضاع المالية مواتية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2% إلى 25.43 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، مرتفعة 2.9%.

وتراجع البلاتين 2% إلى 1104.20 دولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعا 2.8%. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2359.52 دولار.