كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال أول أسبوعين في 2021.

جاء ذلك على الرغم من قرار البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين. وكانت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قد وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت قيمتها الإجمالية نحو 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

في سياق متصل، تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 833.1 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بحجم تداول قدره 932.5 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 368.3 مليون ورقة بقيمة 683.5 مليون جنيه.

وفي المركز الرابع جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 104.6 مليون ورقة بقيمة 588.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 238.4 مليون ورقة بقيمة 521.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 67.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 447.3 مليون جنيه، ثم حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز السابع بحجم تداول بلغ 95.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 397 مليون جنيه.

وجاء قطاع السياحة والترفيه في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 126.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 338.2 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك في المركز التاسع بحجم تداول 9.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 322.5 مليون جنيه.

وفي المركز العاشر، جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 102.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 301 مليون جنيه.