تقدم مدير الأموال العملاق برئاسة لاري فينك لتقديم عرض لعملائه على عقود بيتكوين الآجلة من خلال صناديق، فرص الدخل الاستراتيجي لـ BlackRock BSIIX، إذ يعرف صندوق "بلاك روك للاستثمارات العالمية" بأنه جزء من سلسلة BlackRock Funds V، وفقاً لإفصاح مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC.

ونص إفصاح "بلاك روك" -عملاق إدارة الأصول العالمي-، على أن بعض الصناديق قد تشتري عقوداً آجلة للعملة المشفرة "بيتكوين"، حيث سيتم تداول "عقود بيتكوين الآجلة التي يتم تسويتها نقداً والمتداولة في بورصات السلع" المسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة. وفقاً لما ذكره موقع "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي الاهتمام بعقود بيتكوين الآجلة لمدير الأموال الذي يدير حوالي 8.7 تريليون دولار بعد أن شهدت أسعار بيتكوين حركات صاعدة متتالية.

على الرغم من الارتداد الأخير، ارتفعت أسعار بيتكوين على CoinDesk بنسبة 21% حتى الآن في يناير بعد ارتفاع حاد في 2020.

شهدت عقود بيتكوين الآجلة المرتبطة بأصل blockchain ارتفاعاً أيضاً، حيث ارتفعت القيم بنسبة 19% تقريباً حتى الآن هذا الشهر و192% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لبيانات FactSet التي تتعقب أكثر العقود نشاطاً المتداولة في CME Group.

تأتي تحركات BlackRock الأخيرة بعد أن قال "فينك" في ديسمبر، إن بيتكوين، التي اكتسبت قوة جذب أكبر بين المستثمرين المؤسسيين على مدار الـ 12 شهراً الماضية، "جذبت انتباه وخيال العديد من الناس".

قال فينك إن بيتكوين يمكن أن تتطور في نهاية المطاف إلى "سوق عالمية"، لكنه وصف وضعه الحالي كما لو كان في مهده.

وصف ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت العالمي ورئيس فريق التخصيص العالمي، نفسه في الشهر الماضي، أنه يحافظ على نظرة رصينة نسبياً للأصل الافتراضي الشهير الذي يقول بعض المستثمرين المغامرين إنه يتحدى الذهب، كاستثمار بديل لكنه قال إنه يعتقد أن العملات المشفرة "موجودة لتبقى".