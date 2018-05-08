صندوق الاستثمارات ينظم مبادرة مستقبل الاستثمار بأكتوبر

أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي عن موعد انعقاد مبادرة #مستقبل_الاستثمار للعام 2018، وذلك خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر القادم في مدينة الرياض.

وتجمع مبادرة مستقبل الاستثمار نخبة من أبرز الشخصيات والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم ممن يسهمون في رسم آفاق #مستقبل_الاستثمار_العالمي، في مناقشات تركّز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستثمار في التحول - ما هي الآليات التي تسهم من خلالها الاستثمارات في إيجاد مدن جديدة وإحداث تحولات في الاقتصادات؟، والتقنية كمصدر للفرص - كيف يمكن للتقنية أن تكون عامل تمكين وإسهام في إيجاد فرص اقتصادية جديدة من خلال التخصيص والتصنيع على نطاق واسع؟ وتطوير القدرات البشرية - كيف يمكن بناء عالم يتعاون فيه البشر والآلات معاً بهدف تحسين نوعية الحياة وزيادة معدلات الأمان والإنتاجية والسعادة.

وقد تم إطلاق مبادرة #مستقبل_الاستثمار لتمثّل منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية، حيث حققت المبادرة العام الماضي نجاحاً كبيراً وذلك بمشاركة أكثر من 3,800 مشارك من 90 دولة، وتناولت العديد من الموضوعات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واتجاهات الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات والقطاعات النامية الجديدة.

وتسعى المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستسهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

وقال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، "بعد النجاح الذي تحقق في العام الماضي، يسعدنا الإعلان عن مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة، حيث يتابع الصندوق مسيرته ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، كما نتطلع دوماً إلى مواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية، واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر".

وقد شهدت مبادرة مستقبل الاستثمار للعام الماضي الإعلان عن برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018-2020) الذي يعد واحداً من 12 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 ويمثل خارطة طريق لدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وتحويل المملكة إلى محرك للاستثمار العالمي.

واشتملت المبادرة أيضاً على معرض مصاحب تعرف فيه المشاركون على أحدث المشاريع المستقبلية الكبرى في المملكة، التي تعد عنصراً أساسياً في البرنامج الاقتصادي لرؤية 2030، وقد تم افتتاح المعرض عَقب الإعلان عن مشروع مدينة "نيوم"، وهو المشروع الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. ويطمح المشروع إلى أن تصبح مدينة "نيوم" المركز العالمي الجديد للتجارة والابتكار والمعرفة، وذلك عبر موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق الأوسط، آسيا، أوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية.

وتم إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بهدف تعزيز علاقات التعاون الدولي، حيث تم إقامة علاقات شراكة جديدة سيكون لها دور كبير في إحداث نقلة نوعية على صعيد العديد من القطاعات محلياً وعالمياً، وقد شهدت نسخة العام الماضي من المبادرة إطلاق مشاريع مستقبلية مع كل من شركة بلاكستون ومجموعة سوفت بنك وشركة فيرجن غالاكتيك، وشركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربيت.

ويأتي العمل على تنظيم المبادرة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية الرائدة التي بدأ تأثيرها ينعكس إيجاباً على المملكة لتصبح نموذجاً يقتدى به في النجاح والريادة على مختلف الأصعدة، وذلك عبر الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وذلك سعياً منها لتصبح مركزاً للاستثمار العالمي الذي يربط قارات العالم الثلاث.

ومن المترقب الإعلان عن تفاصيل برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، والشركاء والمتحدثين المشاركين، خلال الأشهر القليلة المقبلة.