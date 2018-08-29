"PIF" يكشف عن أعضاء مجلس "مبادرة مستقبل الاستثمار"

كشف #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم عن تشكيل المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 والذي يضم 11 رئيساً تنفيذياً من مختلف دول العالم وذوي تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال، والذين يساهمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.

ومن المقرر انعقاد #مبادرة_مستقبل_الاستثمار في مدينة الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018. حيث ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لخلق الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

وبسحب بيان تلقت "العربية.نت"، نسخة عنه، يضم المجلس الاستشاري الشخصيات الآتية:

- محمد علي #العبّار ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية

- أجاي بانغا، الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة ماستركارد

- فكتور تشو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة فيرست إيسترن للاستثمار

- ميلودي هوبسون، الرئيس في شركة أرييل للاستثمار

- أريانا هافينغتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لثرايف غلوبال

- جو كايسر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس

- لبنى العليان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العليان المالية

- ستيفن شوارزمان، الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون

- ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك

- تجاني تيام، الرئيس التنفيذي، مجموعة كريدي سويس

- بيتر ثيل، الشريك المؤسس في صندوق فاوندرز

وسيساهم تنوع خبرات أعضاء المجلس الاستشاري، في تعزيز مكانة مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 كمنصة رائدة وفريدة من نوعها عالمياً، واستكشاف فرص النمو الجديدة. ويقوم المجلس الاستشاري بصورة منتظمة بتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة لمختلف جوانب المبادرة، كما سيعمل على تعزيز الفرص المستقبلية المطروحة على مجموعة القادة العالميين الذين سيحضرون المبادرة.

وسوف يتضمن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام:

- جلسات حوارية يديرها مجموعة من أبرز الخبراء، هدفها استكشاف أهم التوجهات الاقتصادية في العالم.

- ثلاثة منتديات تتناول مواضيع التقدم في مجال الصحة، التقنية الغامرة، مستقبل المناطق الحضرية .

- 12 ورشة عمل متعددة التخصصات ستبحث التوجهات الاستثمارية والتجارية الناشئة، مع استكشاف فرص النمو الجديدة.