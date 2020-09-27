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العربية أسواق قمة مجموعة العشرين- الرياض 2020

وزراء الطاقة في مجموعة العشرين يجتمعون الأحد

المصدر: دبي - العربية.نت
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يعقد اليوم وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، اجتماعاً وزارياً برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ويهدف الاجتماع لتعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة والنهوض بمبادرات جديدة مختلفة.

وكانت السعودية وضمن رئاستها لمجموعة العشرين، قد لعبت دورا محوريا في استقرار أسواق النفط هذا العام من خلال حث المجموعة على دعم اتفاقية خفض الإمدادات النفطية، إلى جانب دور المملكة في هيكلة اتفاقية أوبك بلاس الأخيرة والتي نجم عنها تخفيضات قياسية.

وتهدف السعودية لأن تصبح إحدى الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين.

كلمات دالّة

#مجموعة العشرين, #طاقة
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