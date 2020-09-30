قمة افتراضية لعمداء مدن مجموعة العشرين اليوم

تستضيف الرياض اليوم أعمال القمة الافتراضية لعمداء مُدن مجموعة تواصل المجتمع الحضري بمشاركة ممثلين عن 42 مدينة عالمية و30 شريك معرفة من المنظمات الدولية المُتخصصة.

وستناقش القمة التحديات الحضرية الأساسية في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية القائمة، وستتقدم بـ27 توصية إلى قادة الدول العشرين التي ستُعقد افتراضياً في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل.

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ومع تولي الرياض رئاسة المجموعة، قامت المجموعة للمرة الأولى في تاريخها بإطلاق ثلاث فرق عمل، وهي مجموعة اقتصاد الكربون الدائري، ومجموعة المجتمعات المزدهرة لجميع السكان، ومجموعة الحلول الحضرية المستندة إلى الطبيعة.

كما تم تشكيل مجموعة عمل خاصة بالجائحة، لمناقشة تداعياتها على المدن وتقديم حلول للتحديات التي تواجهها في تحقيق التعافي الاقتصادي.