أكثر من 51 قياديًا وخبيرًا دولياً يشاركون في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

يشارك في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب، الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، خلال 14 - 15 أكتوبر الجاري، أكثر من 51 خبيرًا دوليًا، يمثلون بيوت خبرة عالمية ومؤسسات دولية مرموقة، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، ووزارتي التعليم النيوزيلندية والاستكلندية، وهيئات التقويم في استكلندا وهولندا، وجامعات ستانفورد الأميركية وبورتو البرتغالية وزايد الإماراتية.

وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر، رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أندرياس شلايشر، كما يشارك في المؤتمر أحد رواد تطوير التحليل الاقتصادي للقضايا التعليمية، زميل أول في مؤسسة هووفر بجامعة ستانفورد إريك هانوشيك.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين أيضًا معالي وزير التعليم في نيوزيلاندا من 2011 حتى 2017، هيكيا باراتا، والمدير العام لمعهد اليونسكو للإحصاء سيلفيا مونتويا، وكبير المفتشين السابق في المملكة المتحدة والمسؤول الأول عن التعليم في أسكتلندا سابقًا بيل ماكسويل، إضافة إلى المفتش الاستراتيجي في هولندا بيرت ليشتنبرغ، ومديرة مركز اللغة العربية للبحث والتطوير في جامعة زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة هنادا طه.

وفي قطاع جودة التدريب التقني والمهني، يبرز مدير أول السياسات السابق بوزارة التعليم في نيوزيلاندا جوش ويليامز، ورئيس قطاع التقويم والبحوث بمؤسسة تنمية المهارات في أسكتلندا باتريك وات بورقته عن التلمذة الصناعية، ورئيس قياس التقويم الذاتي والتقويم الدوري والاعتماد في الهيئة الوطنية لتقويم الجامعات والبحوث بإيطاليا ألبرتو تشيوفلي، وأستاذ الاقتصاد ومدير مركز بحوث سياسات التعليم العالي بجامعة بورتو – البرتغال بيدرو تيكسيرا، إضافة إلى رئيس قسم استشارات السياسة والتنفيذ بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باولو سانتياغو، ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هونغ لو ثو، وكذلك كبير الاقتصاديين في الممارسات العالمية للتعليم من مجموعة البنك الدولي شويتلينا ساباروال، ورئيس قسم الابتكار وقياس التقدم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ديرك فان دام.

يذكر أن المؤتمر تسبقه 21 ورشة عمل يقدمها عدد من الخبراء والمختصين خلال الفترة 10 - 13 من الشهر الجاري، التي يمكن التسجيل فيها من خلال بوابة المؤتمر الإلكترونية. https://etec2020.gov.sa/ar.