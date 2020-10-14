محافظ ساما: ننظر بطلبات تراخيص بنوك جديدة.. ومؤشرات الاقتصاد إيجابية

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" أحمد الخليفي، إن القطاع المصرفي السعودي شهد عمليتي اندماج، حيث تفيد هذه الاندماجات الاقتصاد الوطني.

وأضاف "طالما أن هذه الاندماجات تفيد الاقتصاد والقطاع المالي لن نعيق هذه الاندماجات".

الخليفي أشار إلى أن ما سيحدث أن هناك بنكين سوف يزولان وبنكين سوف يلعبان دورا أكبر، حيث نمكن مؤسسات مالية أقوى لشراء مؤسسات أخرى.

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وقال "منفتحون على منح مزيد من التراخيص وننظر في بعض منها الآن، طالما أنه ليس هناك أي معوقات لها، وليس لدينا أي شعور بالقلق منها".

ولفت الخليفي إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة انكماش كغيره من الاقتصادات بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يخف الانكماش عما حدث في الربع الثاني والذي كان 7%، ووسائل التحفيز كانت كافية إلى أن الإشكالية ما زالت موجودة في القطاع الصحي ولكن الإغلاق غير موجود حاليا.

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وأكد الخليفي وجود مؤشرات إيجابية، خاصة كتلة المؤشرات النقدية والتي تجاوزت 9%، والإقراض الذي تجاوز 13% وهذا الرقم جيد جدا.

"إن كان هناك شيء هو نوعية الأصول مستقبلا، وكيف سيكون وضع الديون المشكوك في تحصيلها، لكن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية بما في ذلك مؤشرات الاحتياطي النقدي".