البنك الدولي يقترح 25 مليار دولار تمويلا إضافيا للدول الأشد فقرا

قال رئيس البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن البنك يدعو إلى تقديم تمويل جديد حجمه 25 مليار دولار إلى الدول الأشد فقرا التي تواجه تحديات هائلة بسبب جائحة كوفيد-19.



وأبلغ ديفيد مالباس وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أنه سيقترح حزمة التمويل التكميلية في وقت لاحق هذا الشهر على ممثلي المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقرا في العالم.

موضوع يهمك ضم الاجتماع رؤساء "الترويكا" ومنظمات دولية ودولا من خارج المجموعة.وتم استعراض أعمال الشراكة العالمية للشمول المالي تحت... هذه خطة عمل G20 للشمول المالي قمة مجموعة العشرين- الرياض 2020





سلط مالباس الضوء على بواعث قلق حيال تنامي خطر "حالات التخلف غير المنظم عن سداد الديون" بين دول الدخل المنخفض.

وقال إن البنك وصندوق النقد الدولي اقترحا خطة عمل مشتركة لمساعدة الدول المثقلة بالديون من بين أعضاء المؤسسة الدولية للتنمية.

إلى ذلك، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الالتزام بحماية الأرواح وتحقيق تعاف اقتصادي شامل.

وقال الجدعان: "قررت مجموعة العشرين تمديد مبادرة إعفاء الدول الأفقر من خدمة الديون لستة أشهر، وقررنا مراجعة تمديد اتفاقية الديون للدول الأفقر في اجتماعات إبريل 2021".

وتابع: "نحث القطاع الخاص على المساهمة إذا طلبت الدول الفقيرة بذلك".

وأشار الجدعان إلى أن مبادرات G20 لا تقتصر على مديونية الدول الأكثر فقرا.

إلى ذلك، نوه الجدعان بتطورات كبيرة تم تحقيقها في ملف الضرائب على الاقتصاد الرقمي، قائلا: "اتفقنا على أساسيات الاتفاق المتعلق بالضرائب على الاقتصاد الرقمي".