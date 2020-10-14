الجدعان: مبادرات G20 لا تقتصر على مديونية الدول الأكثر فقرا

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الالتزام بحماية الأرواح وتحقيق تعاف اقتصادي شامل.

وقال الجدعان: "قررت مجموعة العشرين تمديد مبادرة إعفاء الدول الأفقر من خدمة الديون لستة أشهر، وقررنا مراجعة تمديد اتفاقية الديون للدول الأفقر في اجتماعات إبريل 2021".

وتابع: "نحث القطاع الخاص على المساهمة إذا طلبت الدول الفقيرة بذلك".

موضوع يهمك ضم الاجتماع رؤساء "الترويكا" ومنظمات دولية ودولا من خارج المجموعة.وتم استعراض أعمال الشراكة العالمية للشمول المالي تحت... هذه خطة عمل G20 للشمول المالي قمة مجموعة العشرين- الرياض 2020

وأشار الجدعان إلى أن مبادرات G20 لا تقتصر على مديونية الدول الأكثر فقرا.

إلى ذلك، نوه الجدعان بتطورات كبيرة تم تحقيقها في ملف الضرائب على الاقتصاد الرقمي، قائلا: "اتفقنا على أساسيات الاتفاق المتعلق بالضرائب على الاقتصاد الرقمي".

وردا على سؤال، أكد الجدعان أن إنفاق مجموعة G20 لمواجهة آثار كورونا فاق 11 تريليون دولار، مشيرا إلى التزام البنوك بتقديم 75 مليار دولار للدول الأكثر فقراً.

وفي ما يتعلق بقضايا الوضع المالي، أشار الجدعان إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التحويلات المالية العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المصرفية، ما سيساعد الدول النامية ويعزز حضور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي.

وبالمقلب الآخر، أشار الجدعان إلى العمل مع مجموعة العشرين لتعزيز جهوزية العالم لأي وباء مستقبلا .

وفي حين نوه بأن الجائحة أثبتت نجاح خطواتنا ضمن رؤية 2030، قال: "رأينا أرقاما إيجابية خلال سبتمبر حول الاقتصاد السعودي".