هل تكفي مبادرة تمديد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا؟

قال الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ، في مقابلة مع "العربية"، إن مبادرة وزراء مالية مجموعة العشرين في تمديد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا لـ6 أشهر، يستتبعها العديد من المبادرات التي طرحت في اجتماع مجموعة العشرين في أبريل والتي سيتم تحقيقها قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن هناك تفاوضا على نظام ضريبي عادل في ظل الرقمنة والاقتصاد الرقمي.

موضوع يهمك قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، في مقابلة مع "العربية"، إن اجتماع اليوم لوزراء المالية... توقعات بتماشي قرارات مجموعة العشرين مع تقارير صندوق النقد قمة مجموعة العشرين- الرياض 2020

وأيضا من المبادرات المطروحة، مطالبة صندوق النقد الدولي في خلق أدوات جديدة للاستدانة لاسيما إلى الدول الأكثر حاجة وهي من التحديات التي تسعى مجموعة العشرين إلى مواجهتها.

وتابع قائلا: "ومن المستهدفات المطروحة مساعدة الدول الفقيرة في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وكذلك في تيسير التحويلات النقدية إلى تلك الدول".

وأشار إلى الاستجابة السريعة لدول مجموعة العشرين على هذه المبادرات.

قالت وكالة رويترز إن البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين أكد على الحاجة لضمان الاستقرار المالي.

وأضافت الوكالة أنه سيتم عقد اجتماع استثنائي لوزراء مالية مجموعة العشرين في نوفمبر قبيل قمة الرؤساء.

وأقر وزراء المالية تمديد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا لستة أشهر.

وكان قد بدأ اليوم، الأربعاء، وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا برئاسة السعودية سيتم من خلاله مناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر السلبية المحيطة به، إلى جانب التحديثات على خطة عمل المجموعة لمواجهة جائحة كورونا.

ناقش الاجتماع التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين ودعم الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا بالإضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021، علماً أن إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة تجاوز 14 مليار دولار وذلك بهدف تمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة.

وتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين.

ورأس الاجتماع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ "ساما" أحمد الخليفي.

كانت قد حظيت إتاحة الفرص أمام الدول العربية باهتمام خاص من اجتماعات هذا العام، حيث تم الكشف مؤخرا عن منح الدول العربية مبلغا قدره 500 مليون دولار وذلك ضمن خطة العمل التي تشمل تعليق خدمة الديون للدول الأكثر حاجة.