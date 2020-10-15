إنفاق مجموعة الـ20 لمواجهة آثار كورونا فاق 11 تريليون دولار

بنهاية اجتماع هام لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين برئاسة السعودية، أقر البيان الختامي تمديد مبادرة تجميد ديون الدول الأكثر فقراً لستة أشهر إضافية حتى يونيو 2021 على أن تتم مراجعة مبادرة تجميد الديون في أبريل المقبل، لتحديد مدى الحاجة إلى تمديد إضافي.

اجتماع المسؤولين الماليين الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وقبل أسابيع من انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر، وجد ضرورة لعقد اجتماع استثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية قبل قمة القادة لمناقشة القضايا العالقة.

وشدد البيان الختامي على الضرورة الملحة لوقف انتشار فيروس كورونا، وتم التعهد بالقيام بكل ما يلزم لدعم الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.

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ودعا المسؤولون الماليون صندوق النقد الدولي إلى تحليل حاجة الدول الأكثر فقرا على أن يتم إجراء مراجعة دقيقة لموارد الصندوق ودراسة أدوات إضافية لتلبية احتياجات الأعضاء.

وتمت دعوة البنك الدولي لتوسيع نطاق عمله ونشر أدواته بطرق جديدة لتأمين التمويل الخاص إلى البلدان منخفضة الدخل.

وأكد المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين، الدعم لتنمية البلدان النامية في تعزيز قدرتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة للإيرادات الضريبية، وسيقوم مجلس الاستقرار المالي بمراجعة أحداث مارس 2020.