رئيس "الأعمال السعودية" للعربية: تقديم 25 توصية لقادة G20 لإنعاش الاقتصاد العالمي   

قال يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال السعودية إن المجموعة قامت برفع تقرير مبدئي لمجموعة العشرين وسيتم عرض التقرير بالكامل الشهر القادم على قادة دول المجموعة.

وأضاف في تصريحات للعربية أن التقرير يتضمن 25 توصية تطالب قادة مجموعة الـ 20 باتخاذ اجراءات وتبني سياسات سريعة وعاجلة لإنعاش الاقتصاد العالمي وعودة المرونة والاستدامة.

موضوع يهمك قالت وكالة رويترز إن البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين أكد على الحاجة لضمان الاستقرار المالي.وأضافت... مجموعة العشرين تمدد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا لستة أشهر قمة مجموعة العشرين- الرياض 2020

وأوضح أن هناك عدة توصيات ركزت على الرقمنة والتجارة الحرة والعادلة والسعي على إتاحة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتكثيف دور المرأة في مجال الأعمال وتغير المناخ والاستدامة ومستقبل التعليم.

أضاف أنه عندما تسلمت المملكة رئاسة مجموعة العشرين، قامت بوضع استراتيجية الأعمال، ولم تكن جائحة كورونا في الصورة، لذلك عملت مجموعة الأعمال بشكل عاجل ومكثف لاحتواء تأثير كورونا على هذه الجائحة على مجموعة الأعمال وعلى الاقتصاد العالمي ولذلك تبنت مجموعة الأعمال السعودية مبادرة فيروس كورونا لدعم بعض الإجراءات بمشاركة رجال الأعمال وجرى تقديمها إلى قادة مجموعة العشرين في يوليو الماضي.

وأوضح أن تلك المبادرة تتضمن مبادرات لتعجيل إنعاش الاقتصاد العالمي، وركزت على أهمية تعزيز المرونة الصحية والحفاظ على رأس المال البشري، وتجنب أي زعزعة للاستقرار المالي.