ما هي أهم أهداف فريق عمل النزاهة والامتثال بالسعودية؟

مكافحة الفساد الإداري وتطبيق الامتثال التنظيمي والشفافية والمعايير العالية للأخلاقيات والنزاهة من أهم أهداف فريق عمل النزاهة والامتثال التابع لمجموعة الأعمال السعودية ضمن مجموعة العشرين.

ويهدف الفريق أيضا إلى تحديد أسباب الإدارة السيئة والفساد بشكل شامل ووضع حلول عالمية لها.

فريق عمل النزاهة والامتثال برئاسة معضد العجمي، نائب الرئيس والمستشار العام للشؤون القانونية في مجموعة stc، أما نائب الرئيس فهو جليل الغاني مدير عام الامتثال والأخلاقيات المؤسساتية في مجموعة stc.

موضوع يهمك ارتفع الذهب 1% إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء بدعم من تفاؤل المستثمرين حيال فرص الإعلان عن حزمة... الذهب يقفز 1% مع تنامي الرهان على صفقة تحفيز أميركية أسواق المال

كما يضم الفريق ستة رؤساء مشاركين وهم كارين غريفين الرئيسة التنفيذية للامتثال لدى ماستركارد في الولايات المتحدة. وشو نيانشي رئيس مجلس إدارة "شاينا بولي جروب" في الصين. وفرناندو لاندا من مجموعة الأعمال الأرجنتينية "شيربا تيناريس". وكلاوس موسماير الرئيس التنفيذي للامتثال والمخاطر "نوفارتيس" في سويسرا. ودانيال مالان مدير مركز الامتثال المؤسسي في أفريقيا الجنوبية. بالإضافة إلى دانيال كاناتا كبيرة المدراء في سابك بالولايات المتحدة.

ويضم فريق عمل النزاهة والامتثال 107 أعضاء، تمثل النساء 30% منهم. أما نسبة السعوديين من مجموع الأعضاء فهي 32%.

وقد رفع فريق عمل النزاهة والامتثال عدة توصيات لمجموعة العشرين شملت انتهاج ثقافة النزاهة العالية في القطاعين العام والخاص والاستفادة من التقنيات الناشئة لإدارة المخاطر المتعلقة بالفساد والاحتيال إضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المشتريات العامة.