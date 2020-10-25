إطلاق تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة من السعودية

أكدت رانيا نشار، رئيس تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة، إن إطلاق التحالف من السعودية على هامش رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين جاء لسد الفجوة بين الجنسين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة.

وقالت إن أحد أهم المحاور الرئيسية التي تركز عليها الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين ــــ تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"ـــ هو "تمكين الإنسان".

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ويتضمن هذا المحور إزاحة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية المستمرة بين الرجال والنساء. وعليه، تلتزم الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين التزامًا قويًّا بالحفاظ على الزخم الذي تحقق في ظل الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين وإحراز تقدم ملموس لتمكين النساء والفتيات، وفقا لنشار.

وقالت إن تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة يسعى إلى سد الفجوة بين الجنسين ودعم المزيد من فرص التوظيف والنهوض بالمرأة في مناصب قيادية في القطاع الخاص يلتزم تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة بما يلي: تبادل المعرفة وأفضل الممارسات على المستوى الدولي التي يمكن أن يستخدمها كل من القطاع الخاص والقطاع العام لدعم هذا الهدف النهوض بالمرأة في القيادة وسد الفجوة بين الجنسين القيادية في القطاع الخاص.