استطاعت أغلب دول مجموعة العشرين الحفاظ على تصنيفها الائتماني في مواجهة كورونا، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتشمل تصنيفات دول الـ G20 بحسب وكالة فيتش ما يلي:
25 فبراير 2020
تثبيت تصنيف الاتحاد الأوروبي عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة
3 أبريل 2020
تخفيض تصنيف جنوب أفريقيا إلى BB مع نظرة مستقبلية سلبية
15 أبريل 2020
تخفيض تصنيف المكسيك إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة
5 مايو 2020
تثبيت تصنيف البرازيل عند BB- مع نظرة مستقبلية سلبية
15 مايو 2020
تثبيت تصنيف فرنسا عند AA مع نظرة مستقبلية سلبية
21 مايو 2020
تثبيت تصنيف أستراليا عند AAA مع نظرة مستقبلية سلبية
18 يونيو 2020
تثبيت تصنيف الهند عند BBB- مع نظرة مستقبلية سلبية
24 يونيو 2020
تخفيض تصنيف كندا إلى AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
10 يوليو 2020
تثبيت تصنيف إيطاليا عند BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة
27 يوليو 2020
تثبيت تصنيف الصين عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
28 يوليو 2020
تثبيت تصنيف اليابان عند A مع نظرة مستقبلية سلبية
31 يوليو 2020
تثبيت تصنيف الولايات المتحدة عند AAA مع نظرة مستقبلية سلبية
7 أغسطس 2020
تثبيت تصنيف روسيا عند BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة
10 أغسطس 2020
تثبيت تصنيف إندونيسيا عند BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة
21 أغسطس 2020
تثبيت تصنيف تركيا عند BB- مع نظرة مستقبلية سلبية
10 سبتمبر 2020
رفع تصنيف الأرجنتين إلى CCC
25 سبتمبر 2020
تثبيت تصنيف بريطانيا عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية
6 أكتوبر 2020
تثبيت تصنيف كوريا الجنوبية عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة
6 نوفمبر 2020
تثبيت تصنيف ألمانيا عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة