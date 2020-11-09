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هذه آثار كورونا على اقتصادات مجموعة العشرين

مجموعة العشرين

هذه آثار كورونا على اقتصادات مجموعة العشرين

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دبي - العربية.نت

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استطاعت أغلب دول مجموعة العشرين الحفاظ على تصنيفها الائتماني في مواجهة كورونا، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتشمل تصنيفات دول الـ G20 بحسب وكالة فيتش ما يلي:

25 فبراير 2020

تثبيت تصنيف الاتحاد الأوروبي عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة

3 أبريل 2020

تخفيض تصنيف جنوب أفريقيا إلى BB مع نظرة مستقبلية سلبية

15 أبريل 2020

تخفيض تصنيف المكسيك إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة

5 مايو 2020

تثبيت تصنيف البرازيل عند BB- مع نظرة مستقبلية سلبية

15 مايو 2020

تثبيت تصنيف فرنسا عند AA مع نظرة مستقبلية سلبية

21 مايو 2020

تثبيت تصنيف أستراليا عند AAA مع نظرة مستقبلية سلبية

18 يونيو 2020
تثبيت تصنيف الهند عند BBB- مع نظرة مستقبلية سلبية

24 يونيو 2020
تخفيض تصنيف كندا إلى AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

10 يوليو 2020

تثبيت تصنيف إيطاليا عند BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة

27 يوليو 2020

تثبيت تصنيف الصين عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

28 يوليو 2020

تثبيت تصنيف اليابان عند A مع نظرة مستقبلية سلبية

31 يوليو 2020

تثبيت تصنيف الولايات المتحدة عند AAA مع نظرة مستقبلية سلبية

7 أغسطس 2020

تثبيت تصنيف روسيا عند BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة

10 أغسطس 2020

تثبيت تصنيف إندونيسيا عند BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة

21 أغسطس 2020

تثبيت تصنيف تركيا عند BB- مع نظرة مستقبلية سلبية

10 سبتمبر 2020

رفع تصنيف الأرجنتين إلى CCC

25 سبتمبر 2020

تثبيت تصنيف بريطانيا عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية

6 أكتوبر 2020

تثبيت تصنيف كوريا الجنوبية عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة

6 نوفمبر 2020

تثبيت تصنيف ألمانيا عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة

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