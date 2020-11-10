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أوجه التآزر بين الـB20 السعودية ورؤية 2030

أوجه التآزر بين الـB20 السعودية ورؤية 2030

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دبي - العربية.نت

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عملت مجموعة الأعمال السعودية على تعزيز طموحات التنويع الاقتصادي، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، ما أتاح الفرصة للشركات العالمية والمحلية بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة في المملكة.

حصيلة القيمة المضافة بالإمارات 3.2 مليار دولار في 8 أشهر   اقتصاد اقتصاد الإمارات حصيلة القيمة المضافة بالإمارات 3.2 مليار دولار في 8 أشهر  

وتتمثل أوجه التآزر بين الـB20 السعودية ورؤية 2030، في تعزيز طموحات التنويع الاقتصادي في السعودية، ومنح صوت للشركات السعودية بكافة أحجامها، ومشاركة الشركات السعودية في النقاشات العالمية حول القضايا التي تؤثر على عملياتها وموظفيها، وتمكين الشركات السعودية من الوصول إلى شركاء المجموعة لتبادل المعرفة، ورفع توصيات من أجل تنشيط الاقتصاد العالمي.

وتتمثل أيضا أوجه التآزر في وضع معيار جديد للمستقبل للتحول والنمو الاقتصادي، وتصميم حملة التنويع الاقتصادي لترسيخ مكانة السعودية كمركز أعمال رائد.

وشهدت السعودية تحولا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لا سابق له، وتم استخدام أفضل الممارسات العالمية لمصلحة الاقتصاد السعودي.

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