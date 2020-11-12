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هؤلاء الخبراء وصل صوتهم عبر قمة مجموعة الأعمال السعودية

مجموعة العشرين

هؤلاء الخبراء وصل صوتهم عبر قمة مجموعة الأعمال السعودية

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دبي - العربية.نت

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مع ترقب قمة القادة في مجموعة العشرين والتي ترأسها السعودية، تبرز أهمية التواصل الذي تم خلال العام مع القطاع الخاص وقيادات المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، لضمان وصول أصواتهم إلى صناع القرار.

لماذا لم تتفاعل السوق الكويتية بأنباء الترقية لـMSCI؟ النشرات الاقتصادية بورصة الكويت لماذا لم تتفاعل السوق الكويتية بأنباء الترقية لـMSCI؟

وهؤلاء الخبراء الذين وصل صوتهم من خلال قمة مجموعة الأعمال السعودية:

كريستالينا جورجيفا - مديرة صندوق النقد الدولي

اتخذ صناع السياسات حول العالم تدابير استثنائية ومتزامنة للحد من انتشار كورونا وتداعياته
صندوق النقد وفر أكثر من 100 مليار دولار إلى 81 دولة
ندعو إلى بذل المزيد من الجهود لترسيخ التعاون الدولي وتحقيق انتعاش أكثر استدامة وشمولاً

سوريش برابهو- مبعوث الهند لدى مجموعة العشرين

مجموعة الأعمال السعودية ركزت على تعزيز التعاون من أجل تحقيق نتائج أفضل للجميع
نتوقع اعتماد مبدأ رأسمالية أصحاب المصلحة أكثر فأكثر في الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة

مارك تاكر- رئيس مجلس إدارة HSBC

اليوم أكثر من أي وقت مضى من المهم أن نبتكر ونحافظ على الظروف المناسبة من أجل ازدهار التجارة العالمية
يجب على الحكومات والشركات والهيئات الدولية العمل معاً لضمان عدالة القواعد وتوافق المعايير وتذليل العقبات

روبرت دي أتكينسون - رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار

كشفت الجائحة عن الكثير من الفجوات من أبرزها الفجوة الرقمية
يجب على الدول العمل معاً على توسيع نطاق اعتماد التحول الرقمي من أجل تحقيق نمو أقوى

سيسيليا بونفيلد دال - المديرة العامة لشركة "ديجيتال يوروب"

بناء مجتمع أكثر مرونة من الناحية الرقمية يتطلب تحرك صانعي السياسات والاستثمار في التواصل والمهارات الرقمية
يجب علينا أن نتحرك الآن لتمكين الأجيال القادمة لتقديم حلول تقنية مبتكرة

الأميرة ريما آل سعود - سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة

أشيد بالتزام مجموعة الأعمال السعودية اللافت بتمكين المرأة من خلال إطلاق مجلس سيدات الأعمال الأول على الإطلاق
لقد كانت عملية تطوير السياسة الشاملة فريدة ومثيرة للإعجاب وآمل أن يبقى المجلس جزءاً من الإرث الدائم للرئاسة السعودية.

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