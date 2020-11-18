قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، إلا أن المملكة تتعامل مع الجائحة على أنها بالأساس أزمة إنسانية وليست اقتصادية.

وأضاف خلال إحاطة إعلامية أن مجموعة العشرين تعمل بشكل تعاوني وبجهد في مجالات عدة للاستجابة للعقبات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم.

وتابع: "صحيح أن فيروس كورونا هو الذي أثار الانكماش الاقتصادي وما جاء بعد ذلك من تبعات. لكن وجهة نظرنا كالسعودية، أن جائحة كورونا أزمة إنسانية أكثر منها اقتصادية. ونحن السعودية نضع ثقل أكبر على المآسي الإنسانية أكثر من أي خسائر اقتصادية".

وفي تصريحات سابقة اليوم أيضا، أشار إلى أن المملكة استطاعت تحقيق الاستقرار لسوق النفط، والاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة.

وأضاف، أنه "ليس لدي شك في أنه ستكون لنا علاقات فعالة، وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأميركية الجديدة".

وأوضح أن لدى المملكة برنامجا ثنائيا بشأن تقليل الانبعاثات مع الولايات المتحدة، وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاونا جيدا مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.