أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في كلمة، السبت، أمام قمة الرياض لزعماء مجموعة العشرين أن "العالم يمر بمرحلة حرجة من جائحة كورونا"، مؤكدا على "ضمان توفير اللقاح بصورة عادلة".

وشدد على الحاجة إلى "قيادة جريئة لتحويل المسار، والنظر إلى ما وراء الأزمة".

وقال إن "جائحة كورونا دليل قوي على أن الصحة ليست نتيجة ثانوية للنمو، وإنها الركيزة الأساسية للاقتصادات المنتجة والمرنة والمستقرة".

وحث مدير المنظمة، قادة مجموعة العشرين على "ضمان توفير لقاحات كورونا بصورة عادلة كسلع عامة عالمية، والالتزام الكامل بلوائح الصحة العالمية، ومعالجة نقاط الضعف في التعامل مع الوباء".

ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في كلمة باجتماع ضمن قمة مجموعة العشرين التي تعقد برئاسة السعودية، أن منصة المجموعة ستقوم بتوزيع ملياري جرعة لقاح كورونا حول العالم.

وأضافت ميركل أن الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية، معربة عن شكرها للرئاسة السعودية لقمة العشرين.

بدوره قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مجموعة العشرين مطالبة بزيادة الاستثمار في أنظمة الصحة، مؤكداً أن منصة مجموعة العشرين خصصت أموالاً لشراء جرعات للقاح كورونا.

وأكد ماكرون أن فرنسا ستضمن وصول اللقاح لجميع الدول خصوصا الفقيرة منها، متوقعاً توفر اللقاح ضد كورونا قبل نهاية العام.

من ناحيته أعرب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، عن استعداد بلاده للمشاركة في الجهود العالمية للحد من كورونا وتوفير اللقاح.

من جانبه عبر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن تطلقه لمجموعة العشرين لمساعدة بلاده في مواجهة تداعيات كورونا.

بدوره قال رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، إنه يجب وصول لقاحات وعلاجات كورونا لكل دول العالم.

وأعرب التحالف العالمي للقاحات، عن قناعته بضرورة أن تصب الجهود في حماية الجميع من كورونا ليشفى العالم.

واعتبر التحالف أن تمويل قمة العشرين لشراء اللقاح سيساهم بحماية العالم من كورونا.