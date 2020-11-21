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الرئيس الصيني: ملتزمون بجعل لقاحات كورونا متوفرة للجميع

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الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​
مجموعة العشرين

الرئيس الصيني: ملتزمون بجعل لقاحات كورونا متوفرة للجميع

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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أكد الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​، اليوم السبت، خلال ​قمة الرياض​ ل​مجموعة العشرين​، "التزام بلاده بمساعدة​ الدول النامية، وجعل لقاحات ​فيروس كورونا​ المستجد، تحمل منفعة شاملة ومتاحة للجميع"، موضحاً أن "الصين ستسعى جاهدة لجعل اللقاحات منتجا عاما يمكن للناس في جميع أنحاء ​العالم​ استخدامه وتحمل كلفته"، مشددا على أن "بلاده تدعم بفعالية التعاون الدولي على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا".

الصورة الرسمية لقادة قمة العشرين
الصورة الرسمية لقادة قمة العشرين

ولفت إلى أن "بكين انضمت إلى مجموعة "خطة إيجاد لقاح ضد كورونا"، ومستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات، داعياً إلى "آلية دولية للاعتراف المتبادل بالكود الصحي"، معربا عن "ترحيبه بمشاركة المزيد من الدول".

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وتابع أن الصين ستسعى جاهدة لجعل اللقاحات منتجا عاما يمكن للناس في جميع أنحاء العالم استخدامه وتحمل كلفته، مشددا على أن بلاده تدعم بفعالية التعاون الدولي على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أن بكين انضمت إلى مجموعة "خطة إيجاد لقاح ضد كورونا"، ومستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات.

ودعا إلى آلية دولية للاعتراف المتبادل بالكود الصحي، معربا عن ترحيبه بمشاركة المزيد من الدول.

وأشار إلى ضرورة إقامة الآلية على نتائج اختبارات الحمض النووي واستخدام رموز الاستجابة السريعة المعترف بها عالميا، مؤكدا أنه من الضروري تعزيز التكامل في السياسات والمعايير وبناء "قنوات سريعة" لتسهيل التبادل المنظم للأفراد.

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