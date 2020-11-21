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العاهل الأردني يؤكد أهمية جهود الـ G20 بالتصدي لتداعيات كورونا

ملك الأردن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين
ملك الأردن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

العاهل الأردني يؤكد أهمية جهود الـ G20 بالتصدي لتداعيات كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى مشاركته، اليوم السبت، كضيف شرف في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تعقدها السعودية افتراضياً، ضرورة التصدي لتداعيات "كورونا" خصوصاً في مجالات حيوية كالأمن الغذائي والفقر والبطالة والتعليم.

وأشاد ملك الأردن بالجهود الكبيرة للسعودية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين لهذا العام.

ودعا العاهل الأردني قادة دول مجموعة العشرين إلى إعادة ضبط العولمة لتدعيم التعاون والتكامل الدولي وإصلاح النظم الاقتصادية العالمية للوصول إلى تعافٍ أكثر عدلاً وشمولاً.

ولفت إلى ضرورة العمل لضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات كورونا لتكون متاحة للجميع، مؤكداً أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه المهمة.

وشدد على ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم كاللاجئين والأسر التي تعيش تحت خط الفقر.

وأشار إلى أن الأردن الذي يعد ثاني أكبر مستضيف للاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان، يولي اهتماماً خاصاً لحمايتهم خلال هذه الجائحة.

من جهته طالب وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، مجموعة العشرين بإدراج اقتصادات الدول النامية والناشئة ضمن خطط الاستجابات الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.

ودعا العسعس خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الجمعة، إلى مراعاة الدول الناشئة والنامية في كل من الحلول الصحية والاقتصادية أثناء صياغتها.

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