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ترمب أمام قمة العشرين: كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد

Japanese Prime Minister Yoshihide Suga (top L), US President Donald Trump (top R), Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud (C), South Korean President Moon Jae-in (3rd row, L), European Commission President Ursula von der Leyen (3rd row, R), and European Council President Charles Michel (down), are seen on a screen before the start of a virtual G20 summit hosted by Saudi Arabia and held over video conference amid the Covid-19 (novel coronavirus) pandemic, in Brussels, on November 21, 2020. Saudi Arabia hosts a G20 summit on November 21 and 22, in a first for an Arab nation, with the virtual forum dominated by efforts to tackle the coronavirus pandemic and the worst global recession in decades.
من مشاركة ترمب في القمة اليوم
مجموعة العشرين

ترمب أمام قمة العشرين: كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد

وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين أشاد برئاسة السعودية لقمة العشرين هذا العام

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دبي – العربية.نت

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شارك الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، في قمة مجموعة العشرين الافتراضية.

وقال أحد المشاركين بالقمة، التي ترأستها السعودية، والتي عُقدت عن بُعد، إن ترمب ذكّر بالعمل الذي قام به خلال فترة ولايته على الصعيد الاقتصادي، وفي مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 12 مليون أميركي، توفي منهم نحو 260 ألفاً.

وأكّد المصدر لوكالة "فرانس برس" أن ترمب لم يتطرق خلال كلمته للاقتصاد الدولي والتحديات التي تواجهه، أو لمكافحة كورونا على مستوى عالمي.

قادة قمة العشرين
قادة قمة العشرين

وبحسب مصدر آخر، قال ترمب لقادة الدول والمسؤولين "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع إلى العمل معكم في المستقبل ولفترة طويلة".

وقد شارك وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، في الاجتماع، وأشاد لاحقاً برئاسة السعودية لقمة العشرين هذا العام.

وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، فعاليات قمة قادة مجموعة العشرين في حين تطغى جائحة فيروس كورونا على اجتماع قادة الدول لهذا العام.

وأتاحت الجائحة، التي أودت بحياة أكثر من 1.37 مليون شخص بشتى بقاع العالم، لمجموعة العشرين فرصة لإثبات كيف يمكن لمثل هذه التجمعات تسهيل التعاون الدولي في وقت الأزمات.

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج الاقتصادي العالمي وثلاثة أرباع التجارة الدولية.

وقال الملك سلمان في كلمته الافتتاحية "من واجبنا الارتقاء معاً لمستوى التحدي خلال هذه القمة وأن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة".

الملك سلمان يترأس القمة
الملك سلمان يترأس القمة

كما قال العاهل السعودي: "كانت جائحة كوفيد -19 صدمة غير مسبوقة أثرت على العالم بأسره في غضون فترة قصيرة من الزمن، وتسببت في خسائر اقتصادية واجتماعية عالمية".

اقرأ الكلمة الكاملة للملك سلمان في افتتاح قمة العشرين السعودية مجموعة العشرين اقرأ الكلمة الكاملة للملك سلمان في افتتاح قمة العشرين

وحث الملك سلمان قادة مجموعة العشرين على تقديم الدعم للدول النامية بطريقة منسقة. وأشاد العاهل السعودي بجهود مجموعة العشرين لضخ أكثر من 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي هذا العام كمحفزات لدعم الشركات والأكثر ضعفا.

كما أشاد الملك سلمان بالمجموعة لتقديمها الحماية للأكثر تأثرا بالركود الاقتصادي العالمي، بما يتضمن قرار مجموعة العشرين تعليق مدفوعات الديون لأفقر دول العالم حتى منتصف العام 2021 للسماح لتلك الدول بتركيز إنفاقها على الرعاية الصحية وبرامج التحفيز.

وقال الملك سلمان "إنني على ثقة بأن جهودنا المشتركة خلال قمة الرياض سوف تؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم".

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