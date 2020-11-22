قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمة أمام قمة مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية، إن بلاده تسعى إلى استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق منتجات منخفضة الكربون.

وأكد الرئيس الصيني أهمية الاستخدام الآمن والفعال للطاقة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يمكننا حماية النظام البيئي مع احترام الطبيعة.

وأضاف ان جهود الدول يجب أن تنصب على االحد من تدهور الأراضي وتنقية المحيط من البلاسيتك عبر التعاون من أجل بناء نظام دفاع أقوى للأمن الغذائي.

وتحدث الرئيس الصيني عن الأهداف بعيدة المدى في الحفاظ على كوكب الأرض والتي تحمل مستهدفات محددة حتى العام 2035.

واشار إلى استضافة الصين في مايو الماضي اجتماع الدورة 15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، معبرا عن ترحيب الصين بالدول الأعضاء في الاتفاقية للمساعدة على تحقيق مستهدفاتها.

من جانبه عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تهنئته للسعودية على نجاح قمة مجموعة العشرين، مشيداً بالمضامين التي حملتها القمة، ومؤكداً أن تركيا تعمل على دعم خطط الاستدامة، والطاقات المتجددة، وخطط مواجهة التحديات الناشئة عن التغير المناخي.

وقال أردوغان إن تركيا تعتمد على الطاقة المتجددة وتدعو للالتزام باتفاق المناخ.

من جهته قال رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده اتخذت إجراءات ملموسة في العديد من المجالات، ومنها الطاقات النظيفة حتى أصبحت أضواء (LED) مشهورة، وهذا الأمر يوفر 38 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وتحث عن خطوات متقدمة في الهند للوصول إلى توليد 450 جيجا وات من الطاقة النظيفة بحلول 2030.

وأشار إلى اهمية عمل التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذي يعد من بين الأسرع نموا مع وجود 88 دولة موقعة على هذا التحالف، وما يتبعه من استثمارات كبيرة في هذه الطاقات، وما يشمله العمل من تدريب الآلاف من اصحاب الاهتمام بالطاقات المتجددة، وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.

كما أشار إلى أهمية التحالف من أجل البنية التحتية لسكان مناطق الكوارث الذي يضم 18 دولة من بينها 9 دول في مجموعة العشرين و 4 منظمات دولية وهي تعمل على زيادة المرونة للمساعدة في تنمية هذه المناطق.