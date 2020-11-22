قال خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن المملكة لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة.

وكشف أن السعودية ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.

وأشار، في كلمة عن حماية الكوكب ضمن قمة العشرين، إلى أن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى للسعودية.

بدوره، شدد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي على أن "آثار الجائحة يجب أن لا تؤثر على خططنا".

وفي حين نوه بأنه "كمجموعة العشرين يجب أن نظهر الدور القيادي"، أكد ضرورة تطبيق وبشكل سريع اتفاق باريس للمناخ.

وصرح رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي قائلا:" بحاجة لرؤية جديدة بشأن المستقبل".