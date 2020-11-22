أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر صحافي عقب ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة أنه "لا خطة حاليا لإعادة النظر في سياسة ضريبة القيمة المضافة في السعودية".

وأضاف الجدعان في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الدولة الشربا السعودي لمجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك، أن المملكة قدمت مبادرات بأكثر من 200 مليار ريال لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقال وزير المالية السعودي إن العديد من المؤسسات الدولية تنسق لتوفير لقاح كورونا للجميع، موضحاً أن مجموعة العشرين وقفت في وجه التحديات، مع الحرص على توفير دعم أساسي للمؤسسات العالمية الكبرى.

وأضاف أن البيان الختامي لقمة قادة المجموعة جرت الموافقة عليه بالإجماع.

من جهته اعتبر وزير الدولة الشربا السعودي لمجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك، أن مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية تعد من أبرز إنجازات رئاسة القمة.

وقال المبارك إن المجموعة برئاسة السعودية أطلقت عدة مبادرات تساعد في مكافحة الفساد في الاقتصاد.

وأضاف أن المجموعة وضعت عددا من المبادئ لمراجعة أسس التجارة العالمية، كما أن 3 اجتماعات لوزراء التجارة في مجموعة العشرين جرت هذا العام.