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B20 للعربية: أوصينا لقمة القادة بإعادة هيكلة قطاع العمل

د.إلهام الدخيل
فريق العمل والتعليم في B20 رفع 16 توصية لمجموعة العشرين
مجموعة العشرين

B20 للعربية: أوصينا لقمة القادة بإعادة هيكلة قطاع العمل

المرأة كانت من أكثر المتضررين اقتصاديا من فيروس كورونا

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دبي - العربية.نت

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قالت قائدة فريق العمل والتعليم في B20 د.إلهام الدخيل، في مقابلة مع "العربية"، إنه تم رفع 16 توصية لمجموعة العشرين، بعد إجماع الدول على 3 محاور رئيسية:

أولا- سوق العمل: حيث إن 81% من القطاعات قد توقفت بسبب جائحة كورونا، علما أن المرأة كانت من أكثر المتضررين اقتصاديا من فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، أشارت الدخيل إلى أنه تمت التوصية لقمة القادة بإعادة هيكلة قطاع العمل، بحيث يصبح أكثر شمولا ومرونةً، والحفاظ على الحدود الرئيسية للضمان الاجتماعي لكل الأعمال.

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ثانيا- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التي تعتبر المولد الرئيسي للوظائف في أي دولة، وتعاني هذه المؤسسات الناشئة من الحاجة إلى الدعم المستمر المالي واللوجستي، وهي تأثرت كثيرا بسبب جائحة كورونا.

ثالثا- قطاع التعليم: حيث طرقت تغيرات جوهرية مع التحول إلى التعليم عن بعد، بالتالي شددت التوصية على حق الإنسان في التعلم، لاسيما وأن عددا كبيرا قد حرم من هذا الحق بسبب عدم توفر أجهزة حاسوب والأموال لشرائها.

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