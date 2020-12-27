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اجتماع سعودي إيطالي لمناقشة تسليم أجندة أعمال رئاسة G20

مجموعة العشرين السعودية
اجتماع سعودي - إيطالي لتسليم رئاسة مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

اجتماع سعودي إيطالي لمناقشة تسليم أجندة أعمال رئاسة G20

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

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عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير العمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا نونزيا كتالفو، لمناقشة تسليم أجندة أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لجمهورية إيطاليا، بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل رئيس مجموعة عمل التوظيف الدكتور أحمد الزهراني.

وأعرب الراجحي، خلال الاجتماع، عن استعداد المملكة الكامل في تقديم الدعم المطلوب لجمهورية إيطاليا، لضمان انتقال سلس يضمن نجاح رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين لعام 2021.

بدورها، قدّمت الوزيرة كتالفو شكرها لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، على تعاونه في هذا الصدد، مشيدة بجهود المملكة خلال رئاستها للمجموعة في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس كوفيد-19.

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واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة مجموعة العشرين عملها لحماية العاملين من آثار الجائحة، والتعاون لاعتماد استراتيجية مشتركة لتوفير وظائف جديدة، والمساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتعزيز الحماية الاجتماعية للجميع، ووضع الإنسان في قلب أنماط العمل الجديدة.

الجدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع رسمي لمجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين الشهر الماضي برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، لتسليم إيطاليا أجندة أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام وذلك لاستلام إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2021، ومن المنتظر مواصلة المملكة تقديم دعمها لإيطاليا باعتبارها عضوًا في اللجنة الثلاثية (ترويكا) لعام 2021.

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