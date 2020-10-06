ما هي أبرز أهداف السعودية لرئاسة مجموعة العشرين؟

شهر ونصف تقريبا يفصلنا عن اجتماعات قادة مجموعة العشرين منتصف نوفمبر، وسط تحديات غير مسبوقة تواجه رئاسة السعودية، وأبرزها تداعيات جائحة كورونا.

ومن أبرز محطات مجموعة العشرين، أنها تأسست عام 1999 بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وفاقمت الأزمة المالية في 2008 من أهمية المجموعة.

وانعقاد أول قمة لقادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2008 لتنسيق الاستجابة العالمية للأزمة وانعقدت ثاني قمة للقادة في أبريل 2009 برئاسة المملكة المتحدة. السعودية تولت رئاسة المجموعة في 1 ديسمبر 2019 من اليابان.

وتشكلت مجموعة الأعمال السعودية في أول مجموعة أعمال B20 في 2010 وأصبحت الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال ضمن مجموعة العشرين.

القمة تجمع قادة عالميين من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وتناقش القضايا الأكثر إلحاحاً في العالم. وترفع توصيات بسياسات جديدة لمجموعة العشرين ليتم إدراجها ضمن البيان المشترك.

وتسلمت السعودية رئاسة مجموعة الأعمال في ديسمبر 2019 بقيادة يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"سابك". تلتزم مجموعة الأعمال برئاسة السعودية بالتحول من خلال النمو الشامل.

وتهدف رئاسة السعودية إلى اتباع نهج تعاوني بمشاركة الجميع ومواجهة تحديات المستقبل من خلال سياسات فعالة ومؤثرة وقابلة للتطبيق وترك بصمة وأثر دائم لما بعد عام 2020.