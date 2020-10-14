ما هي مبادرة تجميد الديون للدول الأكثر فقرا؟

تهدف مبادرة تجميد الديون للدول الأكثر فقرا لمساعدة الدول الأكثر حاجة في مواجهة كورونا.

أطلقتها مجموعة هيكل العمل المالي لـG20 بقيادة السعودية، وشارك فيها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمات أخرى.

ساهم فيها نادي باريس والإمارات والكويت وبنوك تنمية إقليمية.

توفر هذه المبادرة 14 مليار دولار كسيولة آنية في 2020 من الدول الدائنة.

46 دولة تقدمت بطلبات للاستفادة منها، بينها 30 في أفريقيا.

ساهم صندوق النقد فيها من خلال تخفيف الدفعات عن 28 دولة، في حين شملت مساعدات صندوق النقد الدولي 81 دولة بـ88 مليار دولار.