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هذه خطة عمل G20 للشمول المالي

المصدر: العربية.نت
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ضم الاجتماع رؤساء "الترويكا" ومنظمات دولية ودولا من خارج المجموعة.

وتم استعراض أعمال الشراكة العالمية للشمول المالي تحت الرئاسة السعودية.

تتطرق الخطة لمستقبل عمل الشراكة للسنوات الثلاث المقبلة.

وترتكز الخطة على أولويتين:

1- الشمول المالي الرقمي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

2- تشجيع الخدمات الرقمية لسد فجوات الشمول المالي لدى الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة.

وترتكز المبادئ الرئيسة لسياسات الشراكة العالمية للشمول المالي على 3 تقارير:

1- دفع تقدم الشمول المالي الرقمي للشباب.

2- التقدم المحرز في الشمول المالي الرقمي للنساء.

3- تعزيز التمويل الرقمي والابتكاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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