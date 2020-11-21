قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، يوم السبت، إن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021.

وأضاف الفالح في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين، التي ترأسها السعودية، اليوم السبت، أن رؤية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط صارت أكثر رواجا اليوم من أي وقت مضى.

وأضاف أن المملكة تخرج من جائحة فيروس كورونا باقتصاد قوي وقطاع خاص متين.

وقال في رده على سؤال موفدة "العربية" إلى الرياض، إن "بداية العام المقبل سيشهد إطلاق استراتيجية الاستثمار وفيها الأرقام المستهدفة، وسيرافق النمو الكمي، السعي إلى النمو النوعي".

وأوضح أن هذا التوجه في جذب الاستثمارات الخارجية يأتي، بعد أن كانت الاستثمارات في السعودية يغلب عليها طابع الهيدروكربون والصناعات الثقيلة، وهي ركن أساسي في اقتصاد المملكة.