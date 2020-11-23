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مجموعة العشرين تدعو للتخلي عن مؤشر سعر الفائدة الليبور

مجموعة العشرين

مجموعة العشرين تدعو للتخلي عن مؤشر سعر الفائدة الليبور

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العربية.نت

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أكد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين ضرورة التخلي المنظّم عن مؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور)، واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة قبل نهاية 2021.

والليبور هو اختصار London Inter-Bank Offered Rate أي سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، وهو معدل يمكن البنوك أن تقترض به من بعضها البعض.

وبدأت جمعية المصرفيين البريطانية بإصدار هذا المؤشر في 1986 بـ 3 عملات فقط في البداية هي الدولار والين والجنيه الإسترليني.

وتقوم جمعية المصرفيين البريطانية بوضع معدل الليبور يوميا باستخدام البيانات المقدمة من البنوك الكبرى.

ويستخدم الليبور كمرجع لتسعير عقود بـ 400 تريليون دولار ما بين قروض عقارية وبطاقات ائتمان ومبادلات، لكن سمعته تضررت إثر عمليات تلاعب بمؤشر معدل سعر صرف العملات الأجنبية.

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